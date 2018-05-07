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10:11 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутский дрифтер занял первое место в этапе Russian Drift Series

Состязания прошли в Москве.

Известный иркутский гонщик Евгений Лосев победил в открывающем этапе соревнований Russian Drift Series, который проходил 5 и 6 мая в Москве на гоночной трассе Moscow Raceway. Информацию об этом Лосев опубликовал на своей странице в Инстаграм.

«У меня лучшая команда в Мире! Отдельное спасибо механикам за восстановленную машину после аварии в ТОП4», — написал Евгений.

Публикация от Евгений Лосев (@losevdrift) 6 Май 2018 в 1:14 PDT.

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