Иркутский дрифтер занял первое место в этапе Russian Drift Series
Состязания прошли в Москве.
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Состязания прошли в Москве.
Известный иркутский гонщик Евгений Лосев победил в открывающем этапе соревнований Russian Drift Series, который проходил 5 и 6 мая в Москве на гоночной трассе Moscow Raceway. Информацию об этом Лосев опубликовал на своей странице в Инстаграм.
«У меня лучшая команда в Мире! Отдельное спасибо механикам за восстановленную машину после аварии в ТОП4», — написал Евгений.
Публикация от Евгений Лосев (@losevdrift) 6 Май 2018 в 1:14 PDT.