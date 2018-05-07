Иркутская область в мае присоединится к Всероссийской акции стоп ВИЧ/СПИД
В Иркутской области с 14 по 20 мая 2018 года пройдут дополнительные лекции, семинары и тренинги по вопросам
В Иркутской области с 14 по 20 мая 2018 года пройдут дополнительные лекции, семинары и тренинги по вопросам
В Иркутской области с 14 по 20 мая 2018 года пройдут дополнительные лекции, семинары и тренинги по вопросам
Для желающих организуют бесплатное и анонимное
Основной точкой массового бесплатного анонимного тестирования и консультирования станет площадь у памятника Александру III на набережной реки Ангары в Иркутске, где в каждый день акции будет работать мобильный пункт медицинского освидетельствования с 12 до 18 часов. Проводимые
Специалисты Центра СПИД надеются, что усиленные в рамках всероссийской акции меры будут способствовать дальнейшей стабилизации распространения социально значимого заболевания в Иркутской области. Сейчас в регионе живут 33 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме. Наиболее частой причиной передачи ВИЧ от человека к человеку становятся незащищённые гетеросексуальные контакты.
Как сообщалось ранее, деятельность областного Центра СПИД и региональной системы здравоохранения в целом, а также социальных служб, НКО и волонтёров уже существенно повлияла на эпидемический процесс. В 2017 году заболеваемость
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