Иркутская область в мае присоединится к Всероссийской акции стоп ВИЧ/СПИД

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В Иркутской области с 14 по 20 мая 2018 года пройдут дополнительные лекции, семинары и тренинги по вопросам ВИЧ-инфекции, приуроченные ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Особое внимание уделят молодёжи и ключевым в отношении болезни группам населения. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Для желающих организуют бесплатное и анонимное экспресс-тестирование и консультирование. Выездные бригады Центра СПИД с профилактическими акциями посетят медицинские учреждения, предприятия энергетики, школы, техникумы, колледжи, училища и университеты, а также учреждения развлечений и торговли. Помимо того врачи и социальные работники Центра СПИД совместно с НКО проведут дополнительные лекции и забор крови для экспресс-анализов в реабилитационных центрах для наркозависимых и в пунктах помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Основной точкой массового бесплатного анонимного тестирования и консультирования станет площадь у памятника Александру III на набережной реки Ангары в Иркутске, где в каждый день акции будет работать мобильный пункт медицинского освидетельствования с 12 до 18 часов. Проводимые экспресс-тесты отличаются высокой степенью специфичности и чувствительности. Их результат можно будет узнать уже через 15−20 минут после прохождения.

Самым крупным событием акции в Иркутске станет участие людей в белых халатах и волонтёров в музыкальном фестивале «Музыка моего города» 19 мая на площади у ТРЦ «Модный квартал».

Специалисты Центра СПИД надеются, что усиленные в рамках всероссийской акции меры будут способствовать дальнейшей стабилизации распространения социально значимого заболевания в Иркутской области. Сейчас в регионе живут 33 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме. Наиболее частой причиной передачи ВИЧ от человека к человеку становятся незащищённые гетеросексуальные контакты.