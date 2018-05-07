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10:21 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирске начали высаживать цветы

Первым делом высадили тагетис у здания НОВАТа.

Источник: Sibnovosti.ru

Первые живые цветы появились сегодня на клумбах около Новосибирского театра оперы и балета. Сотрудники муниципального «Горзеленхоза» высадили более сотни кустов тагетиса, которые закупили в волгоградском питомнике.

Завтра начнутся посадки герани. Всего к 9 мая в Центральном районе Новосибирске планируется высадить около 5 тыс. цветов.

«Мы надеемся, что цветы выдержат возможные заморозки. Тагетис неплохо переносит мороз. Если сильных холодов не будет, они все лето будут цвести. Одни отцветают, следующие выбрасывают цветоносы», — рассказала Sibnovosti.ru агроном центрального участка «Горзеленхоза» Наталья Белоусова.

Когда потеплеет, в городе начнут высаживать петунью и сальвию. Массовые посадки начнутся через неделю-полторы, предположила госпожа Белоусова.

Полностью городские клумбы будут покрыты цветами около 20 июня.

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