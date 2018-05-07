В Новосибирске начали высаживать цветы
Первым делом высадили тагетис у здания НОВАТа.
Первым делом высадили тагетис у здания НОВАТа.
Первые живые цветы появились сегодня на клумбах около Новосибирского театра оперы и балета. Сотрудники муниципального «Горзеленхоза» высадили более сотни кустов тагетиса, которые закупили в волгоградском питомнике.
Завтра начнутся посадки герани. Всего к 9 мая в Центральном районе Новосибирске планируется высадить около 5 тыс. цветов.
«Мы надеемся, что цветы выдержат возможные заморозки. Тагетис неплохо переносит мороз. Если сильных холодов не будет, они все лето будут цвести. Одни отцветают, следующие выбрасывают цветоносы», — рассказала Sibnovosti.ru агроном центрального участка «Горзеленхоза» Наталья Белоусова.
Когда потеплеет, в городе начнут высаживать петунью и сальвию. Массовые посадки начнутся через
Полностью городские клумбы будут покрыты цветами около 20 июня.