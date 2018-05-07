В Уфе экстренно эвакуировали «Меркурий»

В столице Башкирии сегодня днем, 7 мая, экстренно эвакуировали торговый центр «Меркурий». Как рассказали «Комсомолке» читатели, во время просмотра фильма прозвучала пожарная сигнализация, и всех в экстренном порядке попросили покинуть зал.

— Мы побежали за верхней одеждой и вышли на улицу через пожарные выходы. Никакой паники не было, персонал сработал грамотно, — рассказал очевидец.