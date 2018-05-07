Санкт-Петербург — самый популярный город на День Победы у туристов
В среднем за сутки гости готовы заплатить за проживание 3 тысячи рублей.
В среднем за сутки гости готовы заплатить за проживание 3 тысячи рублей.
В среду, 9 мая, в
В этом году Петербург снова ожидает много туристов. А по данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, город на Неве стал самым популярным направлением туристов на День Победы.
— В праздничный выходной туристы потратят на проживание в Северной столице не менее трех тысяч рублей в сутки, — сообщают специалисты сервиса бронирования отелей.
Напомним, 9 мая жителей и гостей Петербурга ждут военные парады, шествия, торжественные концерты, реконструкции. А завершатся памятные мероприятия в 22:00 праздничным салютом.