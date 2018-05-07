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10:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Санкт-Петербург — самый популярный город на День Победы у туристов

В среднем за сутки гости готовы заплатить за проживание 3 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 9 мая, в Санкт-Петербурге, как и по всей России, будут отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Всегда в этот день в Северную столицу приезжают гости со всех уголков нашей страны.

В этом году Петербург снова ожидает много туристов. А по данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, город на Неве стал самым популярным направлением туристов на День Победы.

Санкт-Петербург обошел по популярности такие города, как Севастополь, Москва, Минск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск и Брест, которые также вошли в Топ-10, но остались позади.

— В праздничный выходной туристы потратят на проживание в Северной столице не менее трех тысяч рублей в сутки, — сообщают специалисты сервиса бронирования отелей.

Напомним, 9 мая жителей и гостей Петербурга ждут военные парады, шествия, торжественные концерты, реконструкции. А завершатся памятные мероприятия в 22:00 праздничным салютом.

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