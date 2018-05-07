Санкт-Петербург — самый популярный город на День Победы у туристов

Источник: Комсомольская правда

В среду, 9 мая, в Санкт-Петербурге, как и по всей России, будут отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Всегда в этот день в Северную столицу приезжают гости со всех уголков нашей страны.

В этом году Петербург снова ожидает много туристов. А по данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, город на Неве стал самым популярным направлением туристов на День Победы.

Санкт-Петербург обошел по популярности такие города, как Севастополь, Москва, Минск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск и Брест, которые также вошли в Топ-10, но остались позади.

— В праздничный выходной туристы потратят на проживание в Северной столице не менее трех тысяч рублей в сутки, — сообщают специалисты сервиса бронирования отелей.