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11:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Перми накануне Дня Победы в жилых домах отключат воду

Отключения водоснабжения продолжатся после праздника.

Накануне 9 мая в многоэтажных домах в центре Перми отключат воду. После Дня Победы водоснабжение временно приостановят в некоторых домах Дзержинского и Свердловского районов.

Об этом сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье». По сообщениям водоснабжающего предприятия, ремонты водоводов были запланированы заранее.

Во вторник, 8 мая, воду собираются отключить с 9.30 до 16.00 в домах на улицах Екатерининская, 96, Комсомольский проспект, 27, Ленина, 58 и 58а. Раскопки водовода, ведущего к ЦТП, будут производиться в районе дома на улице Ленина, 58.

В пятницу, 11 мая, воды с 9.00 до 14.00 не будет в домах на улицах Брестская, 19, 21 и Лукоянова, 34, 36 и 38.

Ремонтные работы в микрорайоне Крохалева будут проводить возле дома на улице Лукоянова, 36.

Также в пятницу, 11 мая, с 10.00 до 19.00 отключат водоснабжение в домах на улицах Академика Вавилова, 4, 8, Рабочая, 1, 3, 3а, 3б, 5, Шоссе Космонавтов, 106 и 108.

Здесь будут ремонтировать водовод в районе дома на улице Рабочая, 3.

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