Пермский аэропорт объявил акцию для ветеранов и инвалидов войны
Сопровождающие их лица смогут бесплатно припарковаться на парковке аэровокзала.
Сопровождающие их лица смогут бесплатно припарковаться на парковке аэровокзала.
— С 4 по 12 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также сопровождающее их лицо смогут бесплатно воспользоваться услугами парковки и
Для того, чтобы стать участником акции, достаточно предъявить паспорт, авиабилет и удостоверение ветерана и/или инвалида Великой Отечественной войны.
— Получить необходимые разъяснения по вопросам специального обслуживания для ветеранов и сопровождающих лиц можно в любое время, обратившись на стойку информации, а также в справочную службу аэропорта по телефону (342) 2991−1771.