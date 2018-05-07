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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермский аэропорт объявил акцию для ветеранов и инвалидов войны

Сопровождающие их лица смогут бесплатно припарковаться на парковке аэровокзала.

— С 4 по 12 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также сопровождающее их лицо смогут бесплатно воспользоваться услугами парковки и бизнес-зала при посадке на внутрироссийские рейсы, — сообщили в аэропорту «Пермь. — Эту акцию мы проводим в честь Дня Победы.

Для того, чтобы стать участником акции, достаточно предъявить паспорт, авиабилет и удостоверение ветерана и/или инвалида Великой Отечественной войны.

— Получить необходимые разъяснения по вопросам специального обслуживания для ветеранов и сопровождающих лиц можно в любое время, обратившись на стойку информации, а также в справочную службу аэропорта по телефону (342) 2991−1771.

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