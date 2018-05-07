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11:36 (мск), источник: Newsroom24.ru

Поющий фонтан откроют в Дзержинске ко Дню Победы

Фонтан «Торнадо» запустят на площади Ленина.

Светомузыкальный фонтан откроют на площади Ленина в Дзержинске к 9 мая. Об этом сообщается на сайте дзержинской горадминистрации.

Согласно информации, в динамическом режиме фонтан «Торнадо» позволяет создавать водные эффекты: «салюты», «взрывы», «выстрелы». Высота водной струи может достигать более 12 метров. 52 прожектора подсвечивают струи воды разными цветами в вечернее время.

«Репертуар» фонтана состоит как из классических произведений, так и из детских песен и современных танцевальных мелодий. Движение струй полностью согласовано с мелодией.

Отмечается, что фонтан был открыт в 2009 году.

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