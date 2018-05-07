Борский ТЦ «Зеркало» закрыли из-за нарушения пожарной безопасности
В ТЦ нет пожарной сигнализации и противодымной вентиляции.
В ТЦ нет пожарной сигнализации и противодымной вентиляции.
Торговый центр «Зеркало» на Бору не прошел проверку на пожарную безопасность. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.
Сообщается, что в здании ТЦ отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система вытяжной противодымной вентиляции.
Кроме того, один из эвакуационных выходов закрыт на замок. Также в одной из торговых точек ограничен доступ к пожарному крану. Согласно выводам прокуратуры, существует реальная опасность причинения вреда жизни и здоровью покупателей.
Решением Борского городского суда деятельность торгового центра приостановлена до устранения нарушений.