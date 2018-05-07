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11:39 (мск), источник: Newsroom24.ru

Борский ТЦ «Зеркало» закрыли из-за нарушения пожарной безопасности

В ТЦ нет пожарной сигнализации и противодымной вентиляции.

Источник: Newsroom24.ru

Торговый центр «Зеркало» на Бору не прошел проверку на пожарную безопасность. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Сообщается, что в здании ТЦ отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система вытяжной противодымной вентиляции.

Кроме того, один из эвакуационных выходов закрыт на замок. Также в одной из торговых точек ограничен доступ к пожарному крану. Согласно выводам прокуратуры, существует реальная опасность причинения вреда жизни и здоровью покупателей.

Решением Борского городского суда деятельность торгового центра приостановлена до устранения нарушений.

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