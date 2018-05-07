Борский ТЦ «Зеркало» закрыли из-за нарушения пожарной безопасности

Торговый центр «Зеркало» на Бору не прошел проверку на пожарную безопасность. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, один из эвакуационных выходов закрыт на замок. Также в одной из торговых точек ограничен доступ к пожарному крану. Согласно выводам прокуратуры, существует реальная опасность причинения вреда жизни и здоровью покупателей.