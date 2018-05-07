В Ростове ожидается похолодание

Как отмечают синоптики, днем температура будет опускаться до + 18⁰ Цельсия. При этом все рабочие дни наступившей недели жителей донской столицы ждет переменная облачность, а временами вообще стоит ожидать кратковременных майских дождей.

Один из них вероятен уже 8 мая, при этом температура воздуха будет достигать +26⁰ Цельсия. В День Победы 9 мая дождь маловероятен, однако станет холоднее — в дневные часы ожидается лишь +22.

10 мая также возможен кратковременный дождь, столбики термометра поднимутся до +25⁰ Цельсия, а на следующий день — лишь до +18⁰ Цельсия, однако без дождя.

В субботу, 12 мая, будет +20 и без осадков, а в день открытия «Ростов-Арены», в воскресенье, 13 мая, возможна гроза и +16.