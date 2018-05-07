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11:47 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове ожидается похолодание

После жарких майских праздников в Ростове-на-Дону ожидается похолодание и даже дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 759 мм рт. ст. 3 м/с

Как отмечают синоптики, днем температура будет опускаться до + 18⁰ Цельсия. При этом все рабочие дни наступившей недели жителей донской столицы ждет переменная облачность, а временами вообще стоит ожидать кратковременных майских дождей.

Один из них вероятен уже 8 мая, при этом температура воздуха будет достигать +26⁰ Цельсия. В День Победы 9 мая дождь маловероятен, однако станет холоднее — в дневные часы ожидается лишь +22.

10 мая также возможен кратковременный дождь, столбики термометра поднимутся до +25⁰ Цельсия, а на следующий день — лишь до +18⁰ Цельсия, однако без дождя.

В субботу, 12 мая, будет +20 и без осадков, а в день открытия «Ростов-Арены», в воскресенье, 13 мая, возможна гроза и +16.

7 мая, по данным синоптиков, будет переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь, температура поднимается до +26.

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