Летний турсезон откроется в Казани историческим квестом
В Казани 12 мая многочисленными праздниками откроется летний турсезон.
В Казани 12 мая многочисленными праздниками откроется летний турсезон.
Так, в этот день пройдет квест «Ай Да Казань». Он начнется у Дворца Земледельцев. Участники пройдут по городским достопримечательностям, а взаимодействовать с игрой можно будет с помощью смартфонов.
— Сервис OPPEN Don’t stop позволяет отслеживать итоги конкурса в режиме реального времени. Местные радиостанции будут транслировать квест в прямом эфире, — рассказала руководитель комитета по развитию туризма Дарья Санникова.
Программа обещает быть познавательной, так как ее разработали казанские краеведы и экскурсоводы. Уже зарегистрировано более 130 команд — это около 500 человек. принять участие может каждый, главное условие — быть старее 18 лет и набрать команду от двух до пяти человек.
Кроме того, 12 и 13 мая в парке Тысячелетия пройдет фестиваль «Вкусная Казань».