Летний турсезон откроется в Казани историческим квестом

Источник: Комсомольская правда

Так, в этот день пройдет квест «Ай Да Казань». Он начнется у Дворца Земледельцев. Участники пройдут по городским достопримечательностям, а взаимодействовать с игрой можно будет с помощью смартфонов.

— Сервис OPPEN Don’t stop позволяет отслеживать итоги конкурса в режиме реального времени. Местные радиостанции будут транслировать квест в прямом эфире, — рассказала руководитель комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Программа обещает быть познавательной, так как ее разработали казанские краеведы и экскурсоводы. Уже зарегистрировано более 130 команд — это около 500 человек. принять участие может каждый, главное условие — быть старее 18 лет и набрать команду от двух до пяти человек.