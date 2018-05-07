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11:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде откроется выставка портретов знаменитых писателей

Выставка, посвящённая русским писателям, откроется 11 мая в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, семь портретов русских литераторов представит известный местный художник, представитель посткубизма Глеб Вяткин.

«Я буду дарить картины музеям, чтобы языком современной живописи привлечь внимание к русской словесности. В душе большая тревога поселилась за судьбу России», — говорит художник.

Свою первую картину «Михаил Булгаков, читающий главы романа “Мастер и Маргарита” Коту Бегемоту» Вяткин написал в 2006 году. В 2009 году — портрет Николая Гоголя. Отметим, в своих работах художник стремится прежде всего передать не только портретное сходство, но и собственное видение, ощущение судьбы и творчества своих любимых писателей, изучая их письма, дневники, литературоведческие статьи.

Добавим, современные художники не так часто пишут портреты литераторов, поэтому эта экспозиция — событие редкое, отмечают сотрудники музея. Выставка будет работать с 11 по 27 мая в музее изобразительных искусств по проспекту Ленина, 21. Справки по телефонам: 8 (8442) 38−24−44, 38−59−15, 38−01−91.

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