В Волгограде откроется выставка портретов знаменитых писателей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, семь портретов русских литераторов представит известный местный художник, представитель посткубизма Глеб Вяткин.

«Я буду дарить картины музеям, чтобы языком современной живописи привлечь внимание к русской словесности. В душе большая тревога поселилась за судьбу России», — говорит художник.

Свою первую картину «Михаил Булгаков, читающий главы романа “Мастер и Маргарита” Коту Бегемоту» Вяткин написал в 2006 году. В 2009 году — портрет Николая Гоголя. Отметим, в своих работах художник стремится прежде всего передать не только портретное сходство, но и собственное видение, ощущение судьбы и творчества своих любимых писателей, изучая их письма, дневники, литературоведческие статьи.