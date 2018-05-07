На файер-фестивале воронежцев ждет бризинг

День Победы воронежская молодежь может отметить на Адмиралтейской площади. Здесь 9 мая традиционно пройдет тематическая программа — горожан ждет фестиваль «Огни Победы» с выступлением рок-групп и файерщиков со всей страны.

Рок-концерт «Победа», который предваряет фестиваль огненных искусств, начнется в 15.00. Его откроют воронежские группы «5 Минут», «Чара Чукарейра», «ОКОЛООКNА». Хедлайнерами программы станут три московских коллектива — Lori Lori, Atava, «Одна/вторая».