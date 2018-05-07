На файер-фестивале воронежцев ждет бризинг
9 мая на Адмиралтейку приглашают молодежь.
9 мая на Адмиралтейку приглашают молодежь.
День Победы воронежская молодежь может отметить на Адмиралтейской площади. Здесь 9 мая традиционно пройдет тематическая программа — горожан ждет фестиваль «Огни Победы» с выступлением
В 20.30 на Адмиралтейке начнется восьмой международный фестиваль «Огни Победы». В программе форума огненных искусств: горящие геометрические фигуры, огненные танцы, пиротехника и бризинг (выдувание огня) от одиночных укротителей огня до шоу