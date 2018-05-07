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11:27 (мск), источник: Ведомости

Последние «Мстители» собрали рекордную кассу в эти выходные

Комикс Marvel обошел по сборам «Пиратов Карибского моря».

«Мстители: Война бесконечности» собрали в России за первый уикенд 992 млн руб., следует из предварительных данных государственной системы учета билетов ЕАИС. Это абсолютный рекорд для кинопроката в России. Прежний рекорд принадлежал фильму «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» от той же студии Disney, который в прошлом году собрал за первые выходные проката в России 968 млн руб. Всего по данным журнала «Бюллетень кинопрокатчиков», эта часть пиратов собрала в России и СНГ (без учета Украины) 2,3 млрд руб. Это третий результат по кассе среди картин за всю историю проката в России.

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«Мстители: Война бесконечности» — уже 19-ый фильм, созданный по комиксам Marvel и третий фильм о всех героях из команды мстителей.

Из-за аудитории фанатов комиксы в России традиционно собирают очень крупные суммы на старте. Но в целом по кассе лишь два комикса Disney и один комикс от 20th Century Fox входят в топ-20 фильмов по сборам в России. Это предыдущая серия «Мстителей» («Эра Альтрона», 1,7 млрд руб.), вторые «Стражи Галактики» (1,6 млрд руб.) и «Дедпул» (1,8 млрд руб.).

Производственный бюджет последних «Мстителей» не раскрывается. На домашнем рынке в США комиксы по результатам уикенда уступили только «Звездным войнам: Пробуждение силы». В мире «Война бесконечности» за 11 дней проката собрала уже больше $1 млрд, это рекордная сумма за такой срок.

Российские кинотеатры очень ждали новых «Мстителей» в прокате. Киносборы в стране падают второй месяц подряд. По оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», в апреле зрители России потратили на билеты в кино 362 млрд руб., что на 20% меньше чем в апреле 2017 г.

Но популярность комиксов среди молодых зрителей традиционно вызывает раздражение у министра культуры Владимира Мединского. Он уверен что на майские праздники (а все три эпизода «Мстителей» выходили в конце апреля) российские зрители должны смотреть отечественное кино. Поэтому премьеры двух предыдущих эпизодов «Мстителей» в России специально сдвигались ради отечественных картин. На этот раз крупнейшие киносети заранее предложили Минкульту оставить «Войну бесконечности» на планируемых датах, а взамен согласились полностью снять этот комикс с проката на День Победы, 9 мая. Так Минкульт добился того, чтобы кинотеатры отдали больше сеансов под фильм «Собибор» с Константином Хабенским о побеге заключенных из нацистского лагеря смерти в 1943 г. Также кинотеатры продолжают показывать фильм о войне «Танки», автор идеи которого — сам Мединский. В залах IMAX устроят повторные показы фильма «Сталинград» Федора Бондарчука.

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