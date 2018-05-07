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13:14 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Салют даст повод для свидания

Как москвичи смогут посмотреть праздничные фейерверки.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Москвичи смогут понаблюдать за праздничным салютом 9 мая с теплохода или с крыши 90-этажного здания. Пиротехническое шоу в День победы пройдет в 15 парках столицы. Салют начнется в 22.00 и продлится около пяти минут. Какие площадки для просмотра предлагают горожанам? И сколько стоит такое удовольствие? Выяснял Александр Рассохин.

«В небе расцветут золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы, распустятся зеленые и желтые хризантемы», — так лирично грядущий салют анонсировали московские власти.

Десятки тысяч залпов прозвучат на Поклонной горе в Парке Победы, на Лужнецкой набережной, в Измайловском парке, а также на ВДНХ, в парке Кузьминки и еще в 10 точках столицы.

Понаблюдать за праздничным шоу можно, например, в Парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье», на Москворецкой набережной или со смотровой площадки Академии наук.
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Конкуренцию общественным зонам составит и бизнес. В интернете можно найти множество предложений: так, вход на смотровую площадку Останкинской телебашни стоит около 1 тыс. рублей для взрослых и 500 рублей для детей; примерно за 4 тыс. рублей можно лицезреть фейерверк с 90-го этажа одной из башен «Москва-Сити», обзор с 55-го этажа обойдется в два раза дешевле.

Для влюбленных предприниматели готовы организовать даже «Свидание на крыше в зареве городского салюта».

Организовать интересный просмотр салюта можно не только на высоте, но и на воде — например, двухчасовая прогулка на теплоходе «Снегири» обычно стоит около 3,5 тыс. рублей, однако 9 мая, ценник снижен на 70%. Скидки распространяются и на другие предложения, сообщили в одной из компаний.

Традиционно 9 мая воздух сотрясают не только залпы салюта, но и вспышки фейерверков.

Для запуска пиротехники столичные власти несколько лет назад даже создали специальные площадки. Но, вне зависимости от места использования, главное — соблюдать правила, сообщил «Коммерсантъ FM» президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев.

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Вы не можете запускать пиротехнику у себя с балконов, крыш, даже гаражей, в пределах национальных парков и природоохраняемых территорий — там, где применение пиротехники может принести существенный вред.
Владимир Жихарев
Президент Московской пиротехнической ассоциации

«Больше того, технический регламент обязывает соблюдать требования безопасности. Самый большой радиус безопасной зоны — это 30 метров. С учетом этого и необходимо выбирать площадки для применения пиротехнических изделий».

За нарушение правил запуска фейерверка грозит штраф — 2 тыс. рублей. Однако цена испорченного праздника, да еще и в День Победы, может быть гораздо выше.

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