В Омске из-за холодов отложили высадку цветов

В Омске не могут приступить к запланированной высадке цветов из-за холодной погоды. Как сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе мэрии Омска, в теплице уже готовы 200 000 цветов, среди которых бархатцы, пеларгония, агетарум, виола и многие другие.

Михаил Киреев, начальник отдела зеленого хозяйства Управления дорожного хозяйства и благоустройства:

— Первые посадки цветочной рассады в открытый грунт планировались к 9 мая, — рассказывает, — однако, в связи с холодами мы отложили работы ориентировочно до 15 мая. Сейчас идет пикировка рассады, закладка новой, ежедневные уходовые работы.