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11:55 (мск), источник: Om1.ru

В Омске из-за холодов отложили высадку цветов

Новый ориентировочный срок высадки цветов — середина мая.

В Омске не могут приступить к запланированной высадке цветов из-за холодной погоды. Как сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе мэрии Омска, в теплице уже готовы 200 000 цветов, среди которых бархатцы, пеларгония, агетарум, виола и многие другие.

Михаил Киреев, начальник отдела зеленого хозяйства Управления дорожного хозяйства и благоустройства:

 — Первые посадки цветочной рассады в открытый грунт планировались к 9 мая, — рассказывает, — однако, в связи с холодами мы отложили работы ориентировочно до 15 мая. Сейчас идет пикировка рассады, закладка новой, ежедневные уходовые работы.

По планам мэрии подготовленных в теплице цветов хватит, чтобы заполнить порядка 40% клумб в Омске. В ближайшее время специалисты высадят цветы для саженцев еще в 140 000 поддонов.

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