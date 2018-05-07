В Омске из-за холодов отложили высадку цветов
Новый ориентировочный срок высадки цветов — середина мая.
Новый ориентировочный срок высадки цветов — середина мая.
В Омске не могут приступить к запланированной высадке цветов
Михаил Киреев, начальник отдела зеленого хозяйства Управления дорожного хозяйства и благоустройства:
— Первые посадки цветочной рассады в открытый грунт планировались к 9 мая, — рассказывает, — однако, в связи с холодами мы отложили работы ориентировочно до 15 мая. Сейчас идет пикировка рассады, закладка новой, ежедневные уходовые работы.
По планам мэрии подготовленных в теплице цветов хватит, чтобы заполнить порядка 40% клумб в Омске. В ближайшее время специалисты высадят цветы для саженцев еще в 140 000 поддонов.