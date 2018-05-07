На территории старого ростовского аэропорта организуют парковку во время ЧМ-2018

«Мы договорились с “Аэропортами Регионов”, что будет задействована не только парковка старого аэропорта, но другая территория, в том числе рулежные дорожки», — рассказал Андрей Иванов.

По его словам, можно сказать, что количество парковочных мест там «практически не ограничено». Министр транспорта напомнил, что во время ЧМ-2018, как и при проведении тестовых матчей на «Ростов-Арене», невозможно будет приехать на стадион на личном авто — туда болельщиков доставят автобусы-шаттлы.