Украина не пустила капитана крымского судна «Норд» на похороны брата

По ее словам, история с задержанием на Украине капитаном Горбенко негативно отразилась на состоянии здоровья его младшего брата. Он сильно переживал и нервничал. 36-летний брат Владимира Горбенко скончался после болезни. Его похороны состоятся в понедельник, 7 мая.

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Несмотря на это капитан Горбенко не сможет приехать домой, чтобы проститься с единственным братом. Владимир Горбенко, по словам его супруги, также сильно переживает из-за утраты брата.

— Он очень сильно переживает, их двое у матери было, а украинское следствие его не отпускает на похороны, — сказала Мария Горбенко.

Напомним, рыболовецкий сейнер «Норд» с экипажем из 10 человек был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Корабль под конвоем сопроводили в украинский порт, трюм опечатали, а у членов экипажа отобрали документы. Пограничники предлагали морякам свободу в обмен на признание себя гражданами Украины. Позже экипаж разделили.