Microsoft: 22% компьютеров в Беларуси заражены вирусами

Источник: Sputnik.by

Отчет Security Intelligence Report составляется на основе на данных, которые собирают защитные программы и сервисы Microsoft по согласию пользователей. Информацию о состоянии программного обеспечения с привязкой к геолокации предоставили корпоративные и частные пользователи со всего мира.

Читайте также В Беларуси может появиться министерство цифровой экономики

Анализ данных показал, что 7,8% компьютеров в мире заражены вредоносным кодом, в то время как в Беларуси эта цифра достигает 22%. Чаще всего вред наносят вирусы-трояны, которые были обнаружены на 15,8% белорусских компьютеров.

На втором месте — ботнеты, которые распространяют вредоносный софт. Такие вирусы взламывают учетные записи пользователей, запускают в системах зараженное ПО и следят за происходящим на чужих мониторах. По данным отчета, 1,98% компьютеров белорусских пользователей попали в бот-сеть.

Еще одна угроза безопасности компьютеров — это фишинговые письма, которые содержат вредоносные файлы. Только во втором полугодии 2017 года 53% пользователей по всему миру ежемесячно получали такие сообщения. Также мишенью киберпреступников становятся облачные хранилища с низким уровнем защиты.