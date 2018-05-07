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11:35 (мск), источник: Sputnik.by

Microsoft: 22% компьютеров в Беларуси заражены вирусами

МИНСК, 7 мая — Sputnik. На компьютерах белорусов в два раза больше вирусов, чем на компьютерах пользователей из других стран, об этом говорится в 23-м отчете Security Intelligence Report, которых охватывает период с февраля 2017 по январь 2018 года.

Источник: Sputnik.by

Отчет Security Intelligence Report составляется на основе на данных, которые собирают защитные программы и сервисы Microsoft по согласию пользователей. Информацию о состоянии программного обеспечения с привязкой к геолокации предоставили корпоративные и частные пользователи со всего мира.

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Анализ данных показал, что 7,8% компьютеров в мире заражены вредоносным кодом, в то время как в Беларуси эта цифра достигает 22%. Чаще всего вред наносят вирусы-трояны, которые были обнаружены на 15,8% белорусских компьютеров.

На втором месте — ботнеты, которые распространяют вредоносный софт. Такие вирусы взламывают учетные записи пользователей, запускают в системах зараженное ПО и следят за происходящим на чужих мониторах. По данным отчета, 1,98% компьютеров белорусских пользователей попали в бот-сеть.

Еще одна угроза безопасности компьютеров — это фишинговые письма, которые содержат вредоносные файлы. Только во втором полугодии 2017 года 53% пользователей по всему миру ежемесячно получали такие сообщения. Также мишенью киберпреступников становятся облачные хранилища с низким уровнем защиты.

По данным Microsoft, самыми частыми причинами заражения вирусами становится использование нелицензионного ПО и ненадежных облачных хранилищ, а также вовремя не обновленные настройки безопасности операционной системы и посещение сайтов с подозрительным контентом.

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