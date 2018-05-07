Топ-10 проблем жителей Кишинева
Основные проблемы жителей столицы Молдовы — это плохое состояние дорог, плохой менеджмент в примэрии и коррупция. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела Ассоциация социологов и демографов Молдовы.
Основные проблемы жителей столицы Молдовы — это плохое состояние дорог, плохой менеджмент в примэрии и коррупция. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела Ассоциация социологов и демографов Молдовы.
Как показали итоги опроса, самой главной проблемой Кишинева является качество жизни и социальное неравенство.
Жителей столицы волнует плохое качество дорог, безработица, криминогенная обстановка и политическая ситуация в нашей стране.
Также жителей республики беспокоит будущее детей и неуверенность в завтрашнем дне, миграция населения, в особенности молодежи, вопросы, связанные с нейтралитетом страны, экология, а также проблемы в сфере здравоохранения.
Примерно 70% респондентов полагает, что страна развивается в неправильном направлении. И только 17% населения уверены в обратном, и думают, что все идет своим чередом. Не знают что ответить или отказались отвечать на этот вопрос около 15%.
Actualitati.md отмечает, что опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы с 21 апреля по 2 мая. В нем приняли участие 1182 респондента, погрешность составила ± 2,5%