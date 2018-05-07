Топ-10 проблем жителей Кишинева

Источник: Actualitati.md

Как показали итоги опроса, самой главной проблемой Кишинева является качество жизни и социальное неравенство.

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Жителей столицы волнует плохое качество дорог, безработица, криминогенная обстановка и политическая ситуация в нашей стране.

Также жителей республики беспокоит будущее детей и неуверенность в завтрашнем дне, миграция населения, в особенности молодежи, вопросы, связанные с нейтралитетом страны, экология, а также проблемы в сфере здравоохранения.

Примерно 70% респондентов полагает, что страна развивается в неправильном направлении. И только 17% населения уверены в обратном, и думают, что все идет своим чередом. Не знают что ответить или отказались отвечать на этот вопрос около 15%.