Новосибирские физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну

Источник: NASA

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Исследования лунного грунта на новосибирском источнике синхротронного излучения подтверждают, что американские астронавты действительно высаживались на Луне. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

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Синхротронное излучение применялось для сравнения лунного грунта, доставленного на землю советскими автоматическими станциями и астронавтами США, отмечается в публикации, посвященной 100-летнему юбилею основателя Института ядерной физики Гирша Будкера.

«Анализ показал почти полную идентичность состава тех и других образцов. Это отвергает сегодняшние инсинуации о том, что американцы не высаживались на Луне», — заявил академик РАН, директор Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения Геннадий Кулипанов, слова которого приводит издание.

Работы по использованию пучков синхротронного излучения начались в ИЯФ с 1973 года, в настоящее время в институте действует Центр коллективного пользования — Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения.

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Кроме того, на базе ИЯФ планируется построить источник синхротронного излучения поколения 3+, строительство первой очереди должно начаться в 2019 году, оно займет 5 лет и потребует около 30 млрд рублей. Вторая очередь может быть запущена еще через 5 лет пятилетку при вложении 10,7 млрд рублей.

Институт ядерной физики имени Будкера является одним из ведущих мировых центров в нескольких важных областях физики высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза и прикладной физики. По большинству своих направлений ИЯФ является единственным в России.