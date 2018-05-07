В аэропорту «Уфа» участников Великой Отечественной войны обслужат вне очереди и на приоритетных условиях

С 6 по 11 мая всем ветеранам и участникам войны, гражданам, приравненным к участникам войны, и сопровождающим их лицам (при наличии удостоверения), предоставляется безвозмездное обслуживание в бизнес-залах. Для указанных лиц доступны все услуги зала повышенной комфортности, в том числе, питание, организованное по принципу «шведский стол».
За дополнительными сведениями можно обратиться на стойку информации в уфимском авиаузле, а также в справочную службу аэропорта по телефону: 8−800−200−66−02.
Пассажиры, испытывающие трудности в передвижении, могут прибегнуть к помощи агентов. Для этого нужно предварительно предупредить аэропорт по телефону: 8−917−435−53−56. Агенты организуют встречу и сопровождение в пределах привокзальной площади, при необходимости предоставят инвалидную коляску и помогут максимально быстро пройти формальные процедуры. Работники круглосуточного здравпункта всегда готовы оказать первую медпомощь.