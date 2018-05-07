В Дзержинском районе открыли новый фонтан

В парке Семейный на Семи Ветрах на месте старого фонтана в конце прошлого года построили новый. Торжественный запуск водного объекта состоялся накануне. Он стал настоящим праздником для местных жителей.

Сейчас в этом парке здесь гуляют счастливые волгоградцы. Это место давно стало излюбленным для жителей микрорайона. Но так было не всегда.

Старый фонтан последний год почти не работал — там копился мусор. Современное произведение искусства оборудовали на месте прежней чаши. Оно оснащено антивандальным и противоударным настилом, водное зеркало и прожектора также под защитой. Работы завершились осенью. Запуск отложили до весны. На днях новый фонтан протестировали. «Закрытый показ» впечатлил многих.

Жители Дзержинского района давно ждали такого подарка. Фонтан будет радовать горожан 16 миллионами оттенков. Вокруг собралось много людей. Праздничная программа в честь открытия длилась до позднего вечера.

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На площадке рядом — выставка раритетных автомобилей. Можно не только посмотреть, но и посидеть. Особый интерес у юных волгоградцев вызывает миниатюрная техника. А на сцене завершаются последние приготовления к большому концерту. У Людмилы Ивашиной здесь выступает внучка. Бабушка пришла специально поддержать. Это первый выход девочки на сцену.

Благоустройством парка занимаются не только коммунальщики, но и сами горожане. Многие деревья высадили жители окрестных домов.