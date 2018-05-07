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11:45 (мск), источник: Actualitati.md

Столичные детские сады уходят на каникулы

Со второго июня большинство столичных детсадов по очереди объявят каникулы. Об этом сообщила сегодня врио начальника Главного управления по вопросам образования, молодежи и спорта Родика Гуцу.

Источник: Actualitati.md

Примерно две трети детских садиков в Кишиневе уйдут на летние каникулы. Из 159 детских садов закроются на ремонт 106 детских садиков. В июне в столице не будут работать 29 детских садов, в июле — 64, а в августе — 13. В привычном графике будут функционировать только 53 учреждения.

По словам Родики Гуцу, руководство детских садов, которые продолжат работу, обязано предоставить места детям, проживающим поблизости, если родителям больше некуда пристроить малышей в период каникул.

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 Столичные детские сады уходят на каникулы
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