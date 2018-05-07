Столичные детские сады уходят на каникулы

Примерно две трети детских садиков в Кишиневе уйдут на летние каникулы. Из 159 детских садов закроются на ремонт 106 детских садиков. В июне в столице не будут работать 29 детских садов, в июле — 64, а в августе — 13. В привычном графике будут функционировать только 53 учреждения.