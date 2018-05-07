В Красноярске прогремят взрывы

С 15.00 до 16.00 на Красноярском цементном заводе снова демонтируют взрывом дымовую трубу. На это время перекроют автомобильную дорогу на улице Краснопресненской вдоль предприятия, так как она попадет в опасную зону. Кроме того, с 14.00 до 16.00 взрывы будут проводиться и на карьере «Черный мыс» на территории завода.