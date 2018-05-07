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11:57 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске прогремят взрывы

Завтра, 8 мая, на территории ООО «Красноярский цемент» будут проводиться взрывные работы. Об этом предупредили красноярцев в главном управлении по ГО, ЧС и ПБ мэрии города.

Источник: НИА Красноярск

С 15.00 до 16.00 на Красноярском цементном заводе снова демонтируют взрывом дымовую трубу. На это время перекроют автомобильную дорогу на улице Краснопресненской вдоль предприятия, так как она попадет в опасную зону. Кроме того, с 14.00 до 16.00 взрывы будут проводиться и на карьере «Черный мыс» на территории завода.

Опасная зона по разлету кусков породы составит 550 метров. Значение звуковых сигналов в зоне проведения работ: — «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — по этому сигналу вводится опасная зона; — «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — перед взрывом; — «отбой» — три коротких сигнала сиреной — после окончания проведения взрывных работ и осмотра места взрыва.

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