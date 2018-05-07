В Омске салют на 9 мая прогремит в двух городских точках
После фейерверка омичи смогут попасть домой на автобусах и троллейбусах.
После фейерверка омичи смогут попасть домой на автобусах и троллейбусах.
По словам Владимира Шалака, директора департамента культуры администрации Омска, праздничный фейерверк на 9 мая запустят в двух местах. Это площадка напротив гостиницы Амакс Отель Омск, а также Советский парк культуры и отдыха.
Отметим, что после салюта омичей будут развозить троллейбусы и автобусы. Общественный транспорт проработает до 00:00 часов ночи.
Ранее Om1.ru делился программой событий в Омске на 9 мая. Там можно познакомиться с интерактивной картой, которая включает в себя главные мероприятия в городе.