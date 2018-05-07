В Омске салют на 9 мая прогремит в двух городских точках

Источник: Om1.ru

По словам Владимира Шалака, директора департамента культуры администрации Омска, праздничный фейерверк на 9 мая запустят в двух местах. Это площадка напротив гостиницы Амакс Отель Омск, а также Советский парк культуры и отдыха.

Отметим, что после салюта омичей будут развозить троллейбусы и автобусы. Общественный транспорт проработает до 00:00 часов ночи.