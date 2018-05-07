На КАД закроют четыре съезда
На развязке КАД с автодорогой Ольгино — Симоногонт (это 99-й километр внутреннего кольца и 42-й километр внешнего кольца) предстоящей ночью будут закрыты четыре съезда, сообщает 7 мая
На развязке КАД с автодорогой Ольгино — Симоногонт (это 99-й километр внутреннего кольца и 42-й километр внешнего кольца) предстоящей ночью будут закрыты четыре съезда, сообщает 7 мая
С 23:00 7 мая до 2:00 8 мая перекроют съезд с внутреннего кольца в город и заезд на внутреннее кольцо из Петербурга, а с 2:00 до 6:00 8 мая — съезд с внешнего кольца в Ленинградскую область и заезд из области на внешнее кольцо.
Причина вводимых ограничений — работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения, которые проведёт ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и обещает, что предупреждения о закрытии съездов будут выведены на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. На участке работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтирована световая сигнализация.