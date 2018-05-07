На КАД закроют четыре съезда

С 23:00 7 мая до 2:00 8 мая перекроют съезд с внутреннего кольца в город и заезд на внутреннее кольцо из Петербурга, а с 2:00 до 6:00 8 мая — съезд с внешнего кольца в Ленинградскую область и заезд из области на внешнее кольцо.