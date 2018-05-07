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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В День Победы в Воронеже пройдет фестиваль «Катюша»

Горожан ждут выставки техники, караоке военных песен, танцевальный флешмоб.

Источник: Комсомольская правда

В парке у ТРК «Арена» в 17.00 стартует фестиваль реконструкции «Катюша». В его программе концерт с песнями военных лет, выступлением духовых оркестров, танцевальным флешмобом. Запланированы показы детских театров моды. Воронежцы смогут принять участие в конкурсе патриотических стихов о Победе, а на летней эстраде спеть в караоке песни Победы. Развернутся выставка техники, экспозиции «Музей из чемодана», «Музей советского быта», выставка открыток послевоенной эпохи. Горожане смогут поиграть в развлечения наших бабушек — «жожки» и «классики», поучаствовать мастер-классах и костюмированных фотосессиях.

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