Мара Багдасарян попросила ГИБДД вернуть ей права
Стритрейсерша Мара Багдасарян попросила ГИБДД вернуть ей водительские права, отобранные у нее
Стритрейсерша Мара Багдасарян попросила ГИБДД вернуть ей водительские права, отобранные у нее
Об этом в понедельник, 7 мая, сообщила РИА Новости
В суд поступил иск Багдасарян к профильному подразделению столичной полиции, в котором она «просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения».
Рассмотрение иска назначено на 18 мая.
В марте 2017 года суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав
С этого времени девушку трижды задерживали за рулем автомобиля в Москве. В первый раз это произошло летом 2017 года. Ее юрист утверждал, что Багдасарян просто попросили перепарковать машину и к тому моменту, как ее задержали, она еще не успела сдвинуться с места. Суд оштрафовал стритрейсершу на 15 тысяч рублей. Затем ее уличили в езде без прав в ноябре того же года и наказали также штрафом. В последний раз сотрудники ГИБДД остановили Багдасарян в ночь на 31 марта 2018 года на Ленинградском проспекте в автомобиле Mercedes,
Багдасарян приобрела известность после скандальной истории с гонками на