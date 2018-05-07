Мара Багдасарян попросила ГИБДД вернуть ей права

Источник: Агентство «Москва»

Об этом в понедельник, 7 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Анастасия Татаруля.

В суд поступил иск Багдасарян к профильному подразделению столичной полиции, в котором она «просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения».

Рассмотрение иска назначено на 18 мая.

В марте 2017 года суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за обнаруженной у нее эпилепсии. Кроме того, ее приговорили к году исправительных работ за поддельный больничный, который она предоставила в начале 2017-го, чтобы избежать обязательных работ, назначенных ей судом за десятки просроченных штрафов.

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С этого времени девушку трижды задерживали за рулем автомобиля в Москве. В первый раз это произошло летом 2017 года. Ее юрист утверждал, что Багдасарян просто попросили перепарковать машину и к тому моменту, как ее задержали, она еще не успела сдвинуться с места. Суд оштрафовал стритрейсершу на 15 тысяч рублей. Затем ее уличили в езде без прав в ноябре того же года и наказали также штрафом. В последний раз сотрудники ГИБДД остановили Багдасарян в ночь на 31 марта 2018 года на Ленинградском проспекте в автомобиле Mercedes,