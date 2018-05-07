Воронежцы жалуются на жуткую вонь на проспекте Патриотов

— Обычно с иловых карт дует сильно, но недолго, — поделились переживаниями жильцы. — А на этот раз вонь не прекращается. У дома № 57 вообще нечем дышать. Оказывается, недалеко от него течет ручей из канализации. Видимо, лопнула труба. Обращались в «РВК-Воронеж», там сказали, что этот участок они не обслуживают. В управе Советского района нас «отфутболивают» в городское управление экологии и наоборот. Никто ничего не хочет делать, а дышать становится просто нечем, особенно если ветер от зловонного ручья подует.