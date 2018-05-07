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13:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы привели в порядок народный сквер К. Ф. Рылеева

Горожане с удовольствием ухаживают за местом, в строительство которого вложили столько сил.

Источник: управа Ленинского района

Жители улицы Острогожской по личной инициативе вышли на субботник, чтобы привести в порядок сквер им. К. Ф. Рылеева, построенный по инициативе воронежцев в прошлом году на средства областного гранта. Заботу об этом месте отдыха горожане взяли на себя сразу после завершения строительства.

— Сквер стал местом притяжения детворы и их родителей, — рассказали в управе Ленинского района. — Здесь проходят праздники улиц, выступают с концертами местные знаменитости.

На субботник тоже пришли целыми семьями. Собрали мусор, разровняли завезенный песок, отремонтировали урну, сделали опрятными газоны. Теперь отдыхать здесь вдвойне приятнее. А мусорить или ломать то, что сделано своими руками, никому не захочется.

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