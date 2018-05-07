Воронежцы привели в порядок народный сквер К. Ф. Рылеева

Жители улицы Острогожской по личной инициативе вышли на субботник, чтобы привести в порядок сквер им. К. Ф. Рылеева, построенный по инициативе воронежцев в прошлом году на средства областного гранта. Заботу об этом месте отдыха горожане взяли на себя сразу после завершения строительства.