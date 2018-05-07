Воронежцы привели в порядок народный сквер К. Ф. Рылеева
Горожане с удовольствием ухаживают за местом, в строительство которого вложили столько сил.
Горожане с удовольствием ухаживают за местом, в строительство которого вложили столько сил.
Жители улицы Острогожской по личной инициативе вышли на субботник, чтобы привести в порядок сквер им. К. Ф. Рылеева, построенный по инициативе воронежцев в прошлом году на средства областного гранта. Заботу об этом месте отдыха горожане взяли на себя сразу после завершения строительства.
— Сквер стал местом притяжения детворы и их родителей, — рассказали в управе Ленинского района. — Здесь проходят праздники улиц, выступают с концертами местные знаменитости.
На субботник тоже пришли целыми семьями. Собрали мусор, разровняли завезенный песок, отремонтировали урну, сделали опрятными газоны. Теперь отдыхать здесь вдвойне приятнее. А мусорить или ломать то, что сделано своими руками, никому не захочется.