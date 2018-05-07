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12:43 (мск), источник: Нижегородская правда

На период проведения ЧМ-2018 количество видеокамер на основных магистралях увеличится

6 мая в третий раз в тестовом режиме заработал региональный центр управления пассажирскими перевозками, созданный на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Центр призван осуществлять оперативный контроль исполнения плана управления перевозками.

Источник: Нижегородская правда

«По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина мы проводим максимальное тестирование видеокамер в региональном центре управления пассажирскими перевозками в режиме реального времени. С помощью камер мы отслеживаем прибытие и убытие болельщиков, движение общественного транспорта по основным маршрутам для того, чтобы жизнь нижегородцев была максимально комфортной во время проведения Чемпионата мира по футболу. В рамках реализации контракта системы “Безопасный город” в настоящее время ведется работа по увеличению количества камер на основных магистралях и улицах Нижнего Новгорода. Тестовые мероприятия проходят для того, чтобы выявить нюансы, которые помогут без проблем провести все матчи», — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, на период проведения третьего тестового матча на «Стадионе Нижний Новгород» региональный центр управления пассажирскими перевозками тестирует средства связи и другие технические средства. Центр оснащен 12 рабочими местами, видеостеной, видеоконференцсвязью между региональным и федеральным центрами, а также каналами связи для взаимодействия со специалистами силовых структур.

«В связи с проведением третьего тестового матча нагрузка на транспортную сеть больше, так как количество болельщиков увеличилось практически вдвое, в сравнении с предыдущими тестовыми мероприятиями. Однако мы изначально были к этому готовы, заранее проанализировав расписание, интервалы и графики движения. В процессе проведения трех тестовых матчей на дорогах удалось избежать “глухих” пробок на 100%. Мы будем и дальше оперативно рассматривать поступившие вопросы, пожелания и предложения, ни что не останется без должного решения», — отметил Вадим Власов.

По данным министерства, региональный центр управления выполняет функции взаимодействия по вопросам транспортного обеспечения мундиаля с органами государственной власти, местного самоуправления и организациями, задействованными в транспортном обеспечении Чемпионата мира по футболу. Кроме того, центр должен осуществлять оперативный контроль исполнения плана управления перевозками и прогнозировать негативные последствия при возникновении нештатных ситуаций при транспортном обслуживании. В число его функций также входит участие в мероприятиях по транспортному обеспечению ЧМ-2018, включая обеспечение изменения маршрутов и расписания движения транспортных средств в Нижнем Новгороде, а также между городом Нижним Новгородом и населенными пунктами.

Центр размещен в Нижнем Новгороде на базе министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

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