Инспектора ПДН наградили за спасение детей на пожаре в новогоднюю ночь в Иркутске

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудник полиции готов прийти на помощь не только, когда он при исполнении, но и в свой выходной. В понедельник, 7 мая, в Главном управлении МВД России по Иркутской области в рамках расширенного совещания вручили ведомственные награды отличившимся сотрудникам органов внутренних дел. Среди них и хрупкая женщина — инспектор отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Мария Титова. Благодаря ее бдительности удалось спасти детей на пожаре в новогоднюю ночь.

Дело было 1 января. Майор полиции возвращалась домой после того, как с детьми покаталась на коньках. Вдруг она увидела какой-то дым на 8-ом этаже жилого дома на улице Мухиной и тут же вызвала полицию. Оказывается, на балкон прилетела петарда, в считанные секунды вспыхнуло пламя, дымом заволокло все вокруг.

— Полицейская вызвала спасателей, которые оперативно прибыли на место, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Пришлось ломать металлическую дверь. В квартире в этот момент были только дети, две девочки 2 и 9 лет, причем малышка была без сознани. Сотрудница полиции оказала ей доврачебную помощь и привела в чувства, после этого обоих детей забрали подоспевшие работники скорой медицинской помощи.