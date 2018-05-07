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12:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Инспектора ПДН наградили за спасение детей на пожаре в новогоднюю ночь в Иркутске

Она увидела, как загорелась квартира из-за прилетевшей на балкон петарды.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудник полиции готов прийти на помощь не только, когда он при исполнении, но и в свой выходной. В понедельник, 7 мая, в Главном управлении МВД России по Иркутской области в рамках расширенного совещания вручили ведомственные награды отличившимся сотрудникам органов внутренних дел. Среди них и хрупкая женщина — инспектор отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Мария Титова. Благодаря ее бдительности удалось спасти детей на пожаре в новогоднюю ночь.

Дело было 1 января. Майор полиции возвращалась домой после того, как с детьми покаталась на коньках. Вдруг она увидела какой-то дым на 8-ом этаже жилого дома на улице Мухиной и тут же вызвала полицию. Оказывается, на балкон прилетела петарда, в считанные секунды вспыхнуло пламя, дымом заволокло все вокруг.

— Полицейская вызвала спасателей, которые оперативно прибыли на место, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Пришлось ломать металлическую дверь. В квартире в этот момент были только дети, две девочки 2 и 9 лет, причем малышка была без сознани. Сотрудница полиции оказала ей доврачебную помощь и привела в чувства, после этого обоих детей забрали подоспевшие работники скорой медицинской помощи.

Этот поступок достен награды. Однако сама полицейская так не считает, говорит, что любой на ее месте поступил бы так же.

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