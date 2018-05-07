Инспектора ПДН наградили за спасение детей на пожаре в новогоднюю ночь в Иркутске
Она увидела, как загорелась квартира
Она увидела, как загорелась квартира
Сотрудник полиции готов прийти на помощь не только, когда он при исполнении, но и в свой выходной. В понедельник, 7 мая, в Главном управлении МВД России по Иркутской области в рамках расширенного совещания вручили ведомственные награды отличившимся сотрудникам органов внутренних дел. Среди них и хрупкая женщина — инспектор отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Мария Титова. Благодаря ее бдительности удалось спасти детей на пожаре в новогоднюю ночь.
Дело было 1 января. Майор полиции возвращалась домой после того, как с детьми покаталась на коньках. Вдруг она увидела
— Полицейская вызвала спасателей, которые оперативно прибыли на место, — сообщают в
Этот поступок достен награды. Однако сама полицейская так не считает, говорит, что любой на ее месте поступил бы так же.