Арбитражный суд назначил временного управляющего ФК «Кубань»

В течение 15 дней в суд должны будут предоставить полную опись имущества НАО «Футбольный клуб “Кубань”» и финансовую документацию за последние 3 года.

В организации начата процедура наблюдения.

На первом собрании кредиторов будут озвучены все финансовые претензии.

Их суммы огромны. Только со стороны ФНС России заявлены 2 иска на суммы 160,6 млн рублей и 102,2 млн рублей. Сюда же можно добавить долги клуба перед Петреску, работниками и т. д.

Заседание суда состоялось 3 мая. Истцу ООО «Ростовская управляющая компания» было отказано в дальнейшем движении дела. Компания ходатайствовала об исключении из ЕГРЮЛ записи о реорганизации НАО Футбольный клуб «Кубань».

Следующее заседание суда в рамках процедуры наблюдения назначено на 31 октября.

Напомним, что ФК «Кубань» в этом году в очередной раз оказался в центре финансового скандала.

По подозрению в превышении должностных полномочий при выделении средств из бюджета на поддержку клуба была задержана министр спорта региона. Она находится под домашним арестом.