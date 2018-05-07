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13:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В День города в Санкт-Петербурге пройдет Большой Велопарад

Сбор колонны — в 10 утра.

Источник: Комсомольская правда

День города Санкт-Петербурга жители Северной столицы и ее гости будут отмечать 27 мая. Именно в этот день Комитет по развитию транспортной инфраструктуры проведет ежегодный большой велопарад-2018.

— Мероприятие организовано в поддержку велодвижения в рамках единого дня велопарадов в России и традиционно проходит по всей стране в каждое последнее воскресенье мая, — сообщает пресс-служба ведомства.

Велосипедистов ждут в десять часов утра на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского. Там начнут формировать колонны велопарада. А в 11:-00 объявят старт. Финиш по традиции состоится в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Для всех желающих там организуют развлекательную зону, выступления музыкальных коллективов и фудкорт.

К слову, у БКЗ «Октябрьский» перед стартом для участников Большого Велопарада тоже будет организована развлекательная программа.

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