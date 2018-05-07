В День города в Санкт-Петербурге пройдет Большой Велопарад
Сбор колонны — в 10 утра.
Сбор колонны — в 10 утра.
День города
— Мероприятие организовано в поддержку велодвижения в рамках единого дня велопарадов в России и традиционно проходит по всей стране в каждое последнее воскресенье мая, — сообщает
Велосипедистов ждут в десять часов утра на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского. Там начнут формировать колонны велопарада. А в 11:-00 объявят старт. Финиш по традиции состоится в парке 300-летия
К слову, у БКЗ «Октябрьский» перед стартом для участников Большого Велопарада тоже будет организована развлекательная программа.