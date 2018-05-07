В Каменском районе обнаружили останки 79 солдат, погибших в нацистских концлагерях

В Каменском районе Воронежской области поисковики из добровольческого отряда «Дон» обнаружили и перезахоронили останки 79 советских военнослужащих, погибших в немецких концлагерях. По данным отряда, на территории Воронежской области концлагерей было от 15 до 20.

— В 2010 году мы разработали программу по увековечению памяти жертв нацистского режима на территории Воронежской области, — рассказывают поисковики. — Архивный отдел поискового объединения «Дон» собирал информацию о дислокации лагерей буквально по крупинкам: опрашивал свидетелей того страшного времени, работал в архивах, использовал аэрофотоснимки Люфтваффе времен Великой Отечественной войны.