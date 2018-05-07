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13:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Каменском районе обнаружили останки 79 солдат, погибших в нацистских концлагерях

В годы ВОВ здесь располагалась «фабрика смерти».

В Каменском районе Воронежской области поисковики из добровольческого отряда «Дон» обнаружили и перезахоронили останки 79 советских военнослужащих, погибших в немецких концлагерях. По данным отряда, на территории Воронежской области концлагерей было от 15 до 20.

— В 2010 году мы разработали программу по увековечению памяти жертв нацистского режима на территории Воронежской области, — рассказывают поисковики. — Архивный отдел поискового объединения «Дон» собирал информацию о дислокации лагерей буквально по крупинкам: опрашивал свидетелей того страшного времени, работал в архивах, использовал аэрофотоснимки Люфтваффе времен Великой Отечественной войны.

Очередной этап работ, в ходе которого нашли останки 79 погибших, проходил с 26 апреля по 5 мая. На минувших выходных торжественное захоронение останков прошло в мемориальной зоне парка Победы в Каменском городском поселении.

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