Более 20 улиц Кишинева сегодня перекрыты
Дорожное движение будет приостановлено в течение всего дня на улицах, где местной примэрией все еще ведется «ремонт».
Дорожное движение будет приостановлено в течение всего дня на улицах, где местной примэрией все еще ведется «ремонт».
Итак, недоступными для водителей сегодня будут улицы:
Сектор Центр:
ул. Моара Рошие, ул. Кэприяна, ул. А. Ботезату, ул. Григоре Уреке, ул. Романэ, Хынчештское шоссе, ул. Малина Микэ, ул. Г. Кашу, ул. Докучаев, ул. Друмул Виилор.
Сектор Буюканы:
ул.
Сектор Чеканы:
ул. М. Садовяну. Сектор Ботаника: бульвар
Водителей просят следить за временными дорожными знаками и четко соблюдать все их требования.