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12:54 (мск), источник: Actualitati.md

Более 20 улиц Кишинева сегодня перекрыты

Дорожное движение будет приостановлено в течение всего дня на улицах, где местной примэрией все еще ведется «ремонт».

Источник: Actualitati.md

Итак, недоступными для водителей сегодня будут улицы:

Сектор Центр:

ул. Моара Рошие, ул. Кэприяна, ул. А. Ботезату, ул. Григоре Уреке, ул. Романэ, Хынчештское шоссе, ул. Малина Микэ, ул. Г. Кашу, ул. Докучаев, ул. Друмул Виилор.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, ул. В. Белинского, ул. Месаджер, ул. Барьера Скулень. Сектор Рышкановка: ул. Тудор Владимиреску, ул. Н. Димо.

Сектор Чеканы:

ул. М. Садовяну. Сектор Ботаника: бульвар Куза-Водэ, бульвар Дачия, ул. Сармизеджетуза, ул. Бачой Ной.

Водителей просят следить за временными дорожными знаками и четко соблюдать все их требования.

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Более 20 улиц Кишинева сегодня перекрыты
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