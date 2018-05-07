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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Ветераны получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. руб. ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, живущим в России и странах Балтии.

Источник: AP 2018

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Интерфакс» уточняет, что получателями выплаты станут 102814 человек. В России выплаты будут проходить через Пенсионный фонд, в других странах — через отделы обеспечения при посольствах РФ в валюте по курсу рубля, установленному ЦБ на день совершения операции.

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