Самым молодым миллионером на Украине стал семилетний ребенок

«Самому молодому налогоплательщику, получившему в прошлом году доходы в размере больше одного миллиона гривен ($38,5 тысячи), исполнилось семь лет (г. Черкассы), а самому старшему — 99 лет (г. Киев)», — отметил Продан. В то же время в пресс-службе ГФС не называют источники и размер доходов ребенка-миллионера.

По данным ГФС, доходы в размере более одного миллиона гривен в 2017 году задекларировали 4063 налогоплательщиков, что на 16% больше, чем годом ранее. При этом большинству миллионеров (2270 человек) исполнилось 45 лет и более. 188 из них моложе 30 лет.

Продан сообщил также, что по результатам декларационной кампании доходы в размере более одного миллиарда гривен (около $38,5 млн) в прошлом году получил один человек.

Как уточнили в ГФС, почти 44% от общего количества миллионеров проживают в Киеве — 1816 человек. Еще 299 миллионеров — жители Харьковской области, 269 проживают в Днепропетровской, 275 — в Киевской — 275, 207 — в Одесской.