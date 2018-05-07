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14:56 (мск), источник: ТАСС

Самым молодым миллионером на Украине стал семилетний ребенок

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Семилетний ребенок стал самым молодым миллионером на Украине в 2017 году. Об этом сообщил в понедельник исполняющий обязанности председателя государственной фискальной службы (ГФС) страны Мирослав Продан.

«Самому молодому налогоплательщику, получившему в прошлом году доходы в размере больше одного миллиона гривен ($38,5 тысячи), исполнилось семь лет (г. Черкассы), а самому старшему — 99 лет (г. Киев)», — отметил Продан. В то же время в пресс-службе ГФС не называют источники и размер доходов ребенка-миллионера.

По данным ГФС, доходы в размере более одного миллиона гривен в 2017 году задекларировали 4063 налогоплательщиков, что на 16% больше, чем годом ранее. При этом большинству миллионеров (2270 человек) исполнилось 45 лет и более. 188 из них моложе 30 лет.

Продан сообщил также, что по результатам декларационной кампании доходы в размере более одного миллиарда гривен (около $38,5 млн) в прошлом году получил один человек.

Как уточнили в ГФС, почти 44% от общего количества миллионеров проживают в Киеве — 1816 человек. Еще 299 миллионеров — жители Харьковской области, 269 проживают в Днепропетровской, 275 — в Киевской — 275, 207 — в Одесской.

При этом, по подсчетам специалистов фискального ведомства, в среднем на одного украинского миллионера в год приходится доход 8,2 млн гривен ($315 тыс.).

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