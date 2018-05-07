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12:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Испании создали 3D-алфавит в стилистике известных художников (фото)

Авторы вдохновлялись искусством XX и XXI веков.

Дизайнерская студия CESS из Испании представила свое видение латинского алфавита. 26 букв в нем связаны с самыми популярными художниками и выполнены в их узнаваемой стилистике.

Сейчас алфавит Artphabet представлен в виде 3D-картинок. В будущем его создатели намерены выпустить книгу.

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При создании алфавита для любителей искусства испанские дизайнеры вдохновлялись творчеством самых разных художников, среди которых Сальвадор Дали, Фрида Кало, Бэнкси, Рой Лихтенштейн, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Такаси Мураками и даже архитектор Антонио Гауди.

Во время загрузки произошла ошибка.Энди Уорхол
Во время загрузки произошла ошибка.Бэнкси
Во время загрузки произошла ошибка.Антонио Гауди
Во время загрузки произошла ошибка.Фрида Кало
Во время загрузки произошла ошибка.Василий Кандинский
Во время загрузки произошла ошибка.Рой Лихтенштейн
Во время загрузки произошла ошибка.Сальвадор Дали
Во время загрузки произошла ошибка.Такаси Мураками
Во время загрузки произошла ошибка.Ван Гог
Во время загрузки произошла ошибка.Эдвард Мунк
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