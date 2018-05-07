В Испании создали 3D-алфавит в стилистике известных художников (фото)
Авторы вдохновлялись искусством XX и XXI веков.
Авторы вдохновлялись искусством XX и XXI веков.
Дизайнерская студия CESS из Испании представила свое видение латинского алфавита. 26 букв в нем связаны с самыми популярными художниками и выполнены в их узнаваемой стилистике.
Сейчас алфавит Artphabet представлен в виде 3D-картинок. В будущем его создатели намерены выпустить книгу.
При создании алфавита для любителей искусства испанские дизайнеры вдохновлялись творчеством самых разных художников, среди которых Сальвадор Дали, Фрида Кало, Бэнкси, Рой Лихтенштейн, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Такаси Мураками и даже архитектор Антонио Гауди.