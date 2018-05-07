В Ростове пройдёт кастинг конкурса красоты «Мисс офис»

Девушка, которая пройдет его, получит шанс поехать на финал в Москву и побороться за приз в 2 млн рублей, а также за поездку за рубеж, ювелирные украшения, дизайнерские наряды и наборы профессиональной косметики.

В Ростове кастинг проводится третий год подряд. Его участницам предстоит дефиле, представить небольшой рассказ о себе и своей компании, а также продемонстрировать творческие способности в конкурсе талантов. Целью конкурса организаторы видят возможность показать то, что современная девушка может одновременно быть хорошей хозяйкой, бизнес-леди и творческой натурой.