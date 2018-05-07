В Ростове пройдёт кастинг конкурса красоты «Мисс офис»
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Девушка, которая пройдет его, получит шанс поехать на финал в Москву и побороться за приз в 2 млн рублей, а также за поездку за рубеж, ювелирные украшения, дизайнерские наряды и наборы профессиональной косметики.
В Ростове кастинг проводится третий год подряд. Его участницам предстоит дефиле, представить небольшой рассказ о себе и своей компании, а также продемонстрировать творческие способности в конкурсе талантов. Целью конкурса организаторы видят возможность показать то, что современная девушка может одновременно быть хорошей хозяйкой,
После кастинга конкурсанток ждет голосование в интернете, наряду с девушками из еще 26 регионов России. Тридцать лучших поедут на финал в Москву. Семейное положение конкурсанток не имеет значения, однако возраст участниц должен быть от 18 до 30 лет.