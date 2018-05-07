Новосибирские кладбища обработают от клещей к концу мая
Победителем аукциона стал красноярский бизнесмен.
Победителем аукциона стал красноярский бизнесмен.
МКУ «Ритуальные услуги» провело электронный аукцион по определению исполнителя противоклещевой обработки общественных кладбищ Новосибирска. Победителем стал индивидуальный предприниматель из Красноярска Иван Коротченко.
Красноярец предложил выполнить работу за 879,9 тыс. руб. Стартовая цена аукциона составляла около 1,5 млн руб.
По данным из открытых источников ИП Коротченко являлся поставщиком в 14 государственных контрактах на общую сумму более 1,1 млн руб. При этом все они были выполнены на территории Красноярского края.
Теперь предпринимателю предстоит обработать от клещей и грызунов семь кладбищ Новосибирска на общей площади более 600 га.
«Согласно условий документации об электронном аукционе срок оказания работ составляет период с даты заключения муниципального контракта до 30.05.2018, на основании согласованного сторонами графика, в случае отсутствия оснований для внесения изменений в график работ, обусловленных погодными условиями», — сообщили Sibnovosti.ru в мэрии Новосибирска.