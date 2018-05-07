Новосибирские кладбища обработают от клещей к концу мая

Источник: Sibnovosti.ru

МКУ «Ритуальные услуги» провело электронный аукцион по определению исполнителя противоклещевой обработки общественных кладбищ Новосибирска. Победителем стал индивидуальный предприниматель из Красноярска Иван Коротченко.

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Красноярец предложил выполнить работу за 879,9 тыс. руб. Стартовая цена аукциона составляла около 1,5 млн руб.

По данным из открытых источников ИП Коротченко являлся поставщиком в 14 государственных контрактах на общую сумму более 1,1 млн руб. При этом все они были выполнены на территории Красноярского края.

Теперь предпринимателю предстоит обработать от клещей и грызунов семь кладбищ Новосибирска на общей площади более 600 га.