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13:38 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские кладбища обработают от клещей к концу мая

Победителем аукциона стал красноярский бизнесмен.

Источник: Sibnovosti.ru

МКУ «Ритуальные услуги» провело электронный аукцион по определению исполнителя противоклещевой обработки общественных кладбищ Новосибирска. Победителем стал индивидуальный предприниматель из Красноярска Иван Коротченко.

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Красноярец предложил выполнить работу за 879,9 тыс. руб. Стартовая цена аукциона составляла около 1,5 млн руб.

По данным из открытых источников ИП Коротченко являлся поставщиком в 14 государственных контрактах на общую сумму более 1,1 млн руб. При этом все они были выполнены на территории Красноярского края.

Теперь предпринимателю предстоит обработать от клещей и грызунов семь кладбищ Новосибирска на общей площади более 600 га.

«Согласно условий документации об электронном аукционе срок оказания работ составляет период с даты заключения муниципального контракта до 30.05.2018, на основании согласованного сторонами графика, в случае отсутствия оснований для внесения изменений в график работ, обусловленных погодными условиями», — сообщили Sibnovosti.ru в мэрии Новосибирска.

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