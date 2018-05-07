В Челябинской области назвали самые популярные детские имена апреля
Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал самые популярные детские имена апреля.
Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал самые популярные детские имена апреля.
У девочек, появившихся на свет во втором месяце весны, это Виктория, Мария, Дарья, Ева, София, Полина, Ксения, Валерия, Арина и Варвара.
Мальчиков, родившихся в апреле 2018-го, южноуральские родители чаще всего называли так: Артём, Александр, Михаил, Максим, Кирилл, Иван, Матвей, Тимофей, Никита и Илья. Многие из вышеназванных имен — бессменные лидеры на протяжении продолжительного времени. Так, без Александров и Михаилов вот уже много месяцев не обходится практически ни один рейтинг (Артёмы в ТОП-10 есть всегда и, чаще всего, «десятки» возглавляют).
То же самое можно сказать и о Викториях, Мариях, Дарьях (а также о других именах — как женских, так и мужских — вошедших в апрельскую десятку).
Назвали в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области и самые редкие имена девочек-апрелят: Эмма, Виталина, Евангелия, Владимира, Зоя, Аглая, Галина, Аглая, Ариетта и Тамара.
Наиболее редкими мужскими имена апреля стали Лаврентий, Никон, Ролан, Евсей, Серафим, Гектор, Викентий, Борислав, Максимильян и Еремей.
Всего, по данным органов ЗАГС, в Челябинской области в апреле 2018-го года родились три тысячи 53 ребенка. За четыре месяца этого года (с первого января по первое мая) в нашем регионе на свет появились 12 тысяч 515 мальчиков и девочек.