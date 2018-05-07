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13:37 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области назвали самые популярные детские имена апреля

Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал самые популярные детские имена апреля.

У девочек, появившихся на свет во втором месяце весны, это Виктория, Мария, Дарья, Ева, София, Полина, Ксения, Валерия, Арина и Варвара.

Мальчиков, родившихся в апреле 2018-го, южноуральские родители чаще всего называли так: Артём, Александр, Михаил, Максим, Кирилл, Иван, Матвей, Тимофей, Никита и Илья. Многие из вышеназванных имен — бессменные лидеры на протяжении продолжительного времени. Так, без Александров и Михаилов вот уже много месяцев не обходится практически ни один рейтинг (Артёмы в ТОП-10 есть всегда и, чаще всего, «десятки» возглавляют).

То же самое можно сказать и о Викториях, Мариях, Дарьях (а также о других именах — как женских, так и мужских — вошедших в апрельскую десятку).

Назвали в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области и самые редкие имена девочек-апрелят: Эмма, Виталина, Евангелия, Владимира, Зоя, Аглая, Галина, Аглая, Ариетта и Тамара.

Наиболее редкими мужскими имена апреля стали Лаврентий, Никон, Ролан, Евсей, Серафим, Гектор, Викентий, Борислав, Максимильян и Еремей.

Всего, по данным органов ЗАГС, в Челябинской области в апреле 2018-го года родились три тысячи 53 ребенка. За четыре месяца этого года (с первого января по первое мая) в нашем регионе на свет появились 12 тысяч 515 мальчиков и девочек.

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