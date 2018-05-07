В Самаре 9 мая на площади Куйбышева выступят Burito и группа «На-на»

Программа мероприятий:

17:00 — 17:30 Акция «Вальс Победы». Все пришедшие на площадь смогут потанцевать под песни военных лет в исполнении Муниципального духового оркестра Самары под управлением М. Когана.

17:30 — 23:00 Выступления лучших коллективов Самарской области: Государственного Волжского русского народного хора им. П. Милославова, Детского музыкального театра «Задумка», Самарского театра юного зрителя «СамАрт», вокального дуэта «Кирилл да Марья» и многих других. Также в концерте примут участие хор «Русский формат» из Воронежа и звезды российской эстрады — группа Burito и группа «На-на».

Главным событием праздничного концерта в этом году станет уникальный телемарафон «Победа эта на века нас общей памятью связала!» между городами России и республики Беларусь. На большом экране будут транслироваться обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста — города, которые первыми встретили войну. Финалом телемарафона станет видеоколлаж, в котором прозвучит «общее» стихотворение, посвященное единению российских городов в военное время.

В 22:30 состоится праздничный фейерверк.