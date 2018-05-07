Уровень воды в селе Ворогово снижается

Спасателям удалось грамотно организовать эвакуацию людей благодаря отправке межведомственной рабочей группы в северную группу районов при первых же неблагоприятных прогнозах. На данный момент из Ворогово эвакуировано 227 человек, среди них 123 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 124 человека, остальные жители временно проживают у родственников и знакомых. Подтопленными остаются 248 домов, в которых проживает 702 человека. Для ликвидации последствий паводка привлечено 105 сотрудников и 33 единиц техники.