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13:35 (мск), источник: НИА Красноярск

Уровень воды в селе Ворогово снижается

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю состоялся брифинг по поводу ситуации в поселке Ворогово, где произошел подъем уровня воды.

По словам Исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Красноярского края Юрия Захаринского, уровень воды в Енисее вблизи поселка постепенно снижается.

Спасателям удалось грамотно организовать эвакуацию людей благодаря отправке межведомственной рабочей группы в северную группу районов при первых же неблагоприятных прогнозах. На данный момент из Ворогово эвакуировано 227 человек, среди них 123 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 124 человека, остальные жители временно проживают у родственников и знакомых. Подтопленными остаются 248 домов, в которых проживает 702 человека. Для ликвидации последствий паводка привлечено 105 сотрудников и 33 единиц техники.

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