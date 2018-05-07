Омский боец Шлеменко рассказал о своей поездке на инаугурацию Путина

Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по упрощенной схеме. Владимир Путин уже в четвертый раз занимает пост главы страны. Видимо, поэтому первое лицо страны отказался от торжественного проезда президентского кортежа по Москве и распития шампанского после церемонии.

Омский боец признался, что впервые присутствует на церемонии инаугурации президента. Он попал на торжество, благодаря тому, что был доверенным лицом Владимира Путина на выборах.

«Меня впервые пригласили на церемонию инаугурации президента России. Поэтому испытывал смешанные чувства интереса к происходящему и гордости за оказанную мне честь. Мне досталось место в первом ряду, но не старался встать поближе к Владимиру Путину или к камерам. Больше всего поразил Георгиевский зал Кремля, где все дышит историей», — рассказал Александр Шлеменко.

Он также добавил, что встретил перед церемонией теперь уже бывшего гендиректора «12 канала» Александра Малькевича и начальника омского кадетского корпуса, Николая Кравченко.

К слову, на церемонии вхождения в должность Владимира Путина собрались больше 5 тысяч человек.