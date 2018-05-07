Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Новорожденный принц Луи уже донашивает вещи за братом и сестрой
С чем сталкиваются жильцы новостроек
Илон Маск завел новый роман
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Серьги за 35 миллионов: невестка Гуцериева удивила Сеть - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Кети Топурия снялась топлес
Как звезды удивляли на Met Gala с 2003 по 2017 год
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
8Серж Саргсян ушел в отставку
13:33 (мск), источник: СуперОмск

Омский боец Шлеменко рассказал о своей поездке на инаугурацию Путина

Омский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился с «СуперОмском» своими впечатлениями от инаугурации президента России Владимира Путина.

Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по упрощенной схеме. Владимир Путин уже в четвертый раз занимает пост главы страны. Видимо, поэтому первое лицо страны отказался от торжественного проезда президентского кортежа по Москве и распития шампанского после церемонии.

Омский боец признался, что впервые присутствует на церемонии инаугурации президента. Он попал на торжество, благодаря тому, что был доверенным лицом Владимира Путина на выборах.

«Меня впервые пригласили на церемонию инаугурации президента России. Поэтому испытывал смешанные чувства интереса к происходящему и гордости за оказанную мне честь. Мне досталось место в первом ряду, но не старался встать поближе к Владимиру Путину или к камерам. Больше всего поразил Георгиевский зал Кремля, где все дышит историей», — рассказал Александр Шлеменко.

Он также добавил, что встретил перед церемонией теперь уже бывшего гендиректора «12 канала» Александра Малькевича и начальника омского кадетского корпуса, Николая Кравченко.

К слову, на церемонии вхождения в должность Владимира Путина собрались больше 5 тысяч человек.

Отметим, Александр Малькевич не упустил случая сделать селфи с Александром Шлеменко.

Все новости региона
 В Омске спасли девушку с проблемами, забравшуюся на балку над оживленной до
В Омске Чемпионат мира по футболу покажут на экране в 55 квадратных метров
Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Минфин увеличит закупки валюты до рекордного уровня
Физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео) Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь