В Ростове-на-Дону сразу несколько районов попадут под отключение света

Источник: Комсомольская правда

Известно, что отключения стартуют в донской столице, начиная со вторника, 8 мая. При этом свет будет отсутствовать только в дневные часы.

По словам энергетиков, выключения электроэнергии продлятся до пятницы, 11 мая. Правда, на 9 Мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, неудобств жителям терпеть не придется. Говорят, что без света вынуждены будут сидеть жители домов, которые расположены в Северном жилом массиве, на Западном, в Александровке и в центре нашего города.

Сообщается, что отключения — плановые. Их цель — не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества

8 мая с 09:00 до 15:30:

ул. 1-я Круговая, 1−9, 2−12; ул. 2-я Круговая 3−17, 4−18; ул. 3-я Круговая 3, 6; ул. Парижской Коммуны 49−51, 60−62; ул. Плеханова 23−87, 70−126; просп. Стачки 79−153.

8 мая с 09:00 до 19:00:

пер. Джамбульский 2−18, 1−13; ул. Нансена 48−56; пер. Грушевский 2−10, 1−14; ул. Фёдора Зявкина 14−22; ул. Пермская 23−25.

8 мая с 09:00 до 17:00:

ул. Ларина 4, 6, 6 а, 6/1, 10, 12, 14, 16; ул. Погодина 15/1; ул. Герасименко 3/1; пер. Ашхабадский 12, просп. 40 лет Победы 65/3 В, Г, 65/6, 65/6А, 65/6Б, 65/6Д, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 69/6.

10 мая с 09:00 до 17:00:

ул. Стартовая 8/1 Д/С № 313, 10, 12, 12/1, 14, 14/2, 16/1; ул. Планетная 2 а; гаражи «Космос» Поселок «Каменка»: ул. Тракторная 36−48, 41−79; ул. Борисоглебская 58−72, 75−93; ул. Иловайская 31−51, 36−64; ул. Шеболдаева 97, 97/2; пер. Технологический; пер. Эксковаторный; пер. Курильский, просп. 40 лет Победы 43А, 43Б, 43 В, 63/11, 63/13, 63/14.

10 мая с 09:00 до 16:00:

ул. Доброхимовская 1−11, 2−18; ул. Коминтерна 3−27, 4−34; ул. 1-я Краснодарская 3, 15, 6−32; ул. 2-я Краснодарская 2−10, 23−65; ул. 1-я Круговая 13; ул. Парижской Комунны 1−23, 2−36; ул. Ревкомовская 32−48, 33−49; пер. Таджикский 1−9, 2−8.

10 мая с 13:00 до 15:00:

ул. Жмайлова 4/2; ул. Стабильная 9, 9А, 9 В, 11/1, 15; ул. Надежная 47.

1 0—11 мая с 09:00 до 17:00:

ул. Ереванская 12−28; ул. 30-я линия 2−8, 1−11; ул. 31-я линия 1−7, 2−8; ул. 32-я линия 1−17, 2−22.

ул. 10 линия 15−25, 81, 16−36; ул. 12 линия 1−31, 2−36; ул. Майская 25−43, 24−32.

11 мая с 09:00 до 17:00: