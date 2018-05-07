В Калининграде стартовал ежегодный автопробег ко Дню Победы
Автопробег в честь 73-ей годовщины Победы в Великой отечественной войне стартовал в Калининграде. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в
Автопробег в честь 73-ей годовщины Победы в Великой отечественной войне стартовал в Калининграде. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в
Традиционный автопробег пройдет по шести маршрутам общей протяженностью около 1000 км. Участниками двухдневной акции станут ветераны ВОВ,
По словам председателя регионального отделения ДОСААФ России Олега Урбанюка, в ходе автопробега участники будут раздавать георгиевские ленточки и встречаться с ветеранами.
Маршруты автопробега пройдут через Калининград, Советск, Неман, Черняховск, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Балтийск, Янтарный, Гусев.