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13:29 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде стартовал ежегодный автопробег ко Дню Победы

Автопробег в честь 73-ей годовщины Победы в Великой отечественной войне стартовал в Калининграде. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Традиционный автопробег пройдет по шести маршрутам общей протяженностью около 1000 км. Участниками двухдневной акции станут ветераны ВОВ, воины-интернационалисты, члены военно-патриотических клубов ДОСААФ России, юнармейцы, кадеты, курсанты, представители общественных, ветеранских организаций. Они планируют посетить более 50 мемориалов в честь советских воинов, возложить там цветы и провести митинги с музыкальными выступлениями.

По словам председателя регионального отделения ДОСААФ России Олега Урбанюка, в ходе автопробега участники будут раздавать георгиевские ленточки и встречаться с ветеранами.

Маршруты автопробега пройдут через Калининград, Советск, Неман, Черняховск, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Балтийск, Янтарный, Гусев.

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