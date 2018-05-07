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13:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Ветеранов ВОВ проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей

Консультации проводят дома у ветеранов.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области организовала «горячую линию» и оказание консультации ветеранам Великой Отечественной войны. Консультируют по вопросам защиты прав потребителей. Специалисты выезжают к ветеранам домой.

Позвонить можно по телефону: 8 (846) 260−50−25.

Приурочено это к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— Звонки от жителей принимают с 7 по 8 мая с 10:00 до 16:00. Перерыв на обед — с 13:00 до 13:45, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Для того, чтобы согласовать время и место консультации, а также список вопросов, нужно обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления. Телефон и факс: 260−34−73.

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