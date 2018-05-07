Ветеранов ВОВ проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Самарской области организовала «горячую линию» и оказание консультации ветеранам Великой Отечественной войны. Консультируют по вопросам защиты прав потребителей. Специалисты выезжают к ветеранам домой.

Позвонить можно по телефону: 8 (846) 260−50−25 .

Приурочено это к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— Звонки от жителей принимают с 7 по 8 мая с 10:00 до 16:00. Перерыв на обед — с 13:00 до 13:45, — рассказали в Роспотребнадзоре.