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13:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Синий забор на Нижневолжской набережной предлагают сделать памятником

Николай Ткаченко создал петицию за придание синему забору статуса объекта культурного наследия.

Житель приволжской столицы Николай Ткаченко создал петицию за придание статуса объекта культурного наследия (ОКН) синему забору на Нижневолжской набережной на платформе Change.org. Текст петиции отправлен в администрацию Нижнего Новгорода, в городскую думу и лично мэру.

В тексте к петиции говорится, что «синий забор — это один из самых ярких символов Нижнего Новгорода. Целых десять лет он мозолил глаза каждому жителю города. За это время забор стал арт-объектом: на нем устраивали инсталляции, с ним выпускались значки и туристические магниты».

Создатель петиции отмечает, что Нижний — «город, который помнит собственную историю и умеет вспомнить о ней с улыбкой». В качестве примера нижегородец приводит памятник веселой козе на Большой Покровской улице, памятник «соляной афере» на Рождественской улице и памятник Громозеке на проспекте Гагарина.

«Нам кажется, что памятник Синему забору может стать такой же прекрасной точкой притяжения. Мы предлагаем оставить часть синего забора и сделать его памятником на Нижневолжской набережной. Памятник может стать не только местом притяжения туристов, но и напоминанием жителям города о сложных временах в его истории, символом преодоления трудностей», — такой текст опубликован на Change.org.

— Присоединяйтесь к нам, ставьте подписи! — призывает Николай Ткаченко на своей странице в Facebook.

Мнения нижегородцев по этому поводу разделились. Кто-то воспринял идею с забором-памятником как шутку, кто-то решил, почему бы нет.

«Каждому нижегородцу продать на сувенир кусок синего забора))) Как продавали кусочки Берлинской стены в 1989))) Весь доход в бюджет города!!!», — написал в соцсетях Александр Суханов.

«Я помню, несколько лет назад, когда был в НН, на заборе вдоль Волги было написано: “Забористый характер набережной не к лицу”)))», — прокомментировал новость Алексей Васюков.

«Это гениально», — коротко и ясно описал свою позицию Михаил Балакин.

Напомним, что из-за обилия в Нижнем Новгороде синих заборов город дали ему второе название — Синезаборск. Местный фотограф Михаил Солунин, вдоволь насмотревшись на это чудо урбанистики, решил запустить проект «Эстетика синего забора». На снимках фотограф демонстрирует, как синие заборы вписываются или не вписываются в городское пространство. «Комсомольская правда — Нижний Новгород» поинтересовалась, как Михаил относится к идее сделать из надоевшего нижегородцам объекта настоящий памятник.

— Для здравомыслящих людей, понимающих, что происходит в городе и стране в целом, это уже памятник. Пусть и не официальный. И избавиться от него не получится — это клеймо! Ведь синий забор — давно синоним Нижнего Новгорода, — считает фотограф.

Другой нижегородец — Евгений Мацкевич — решил покреативить и создал любопытную картинку, которая мгновенно разлетелась по сети. За основу он взял фразу I love Nizhny Novgorod, но вместо слова love поставил кусочек синего забора. Конечно, надпись выполнена в тон забору.

«В преддверии чемпионата мира по футболу Нижний Новгород еще больше укутался в синие заборы. Возможно, настала пора сделать их частью городской айдентики», — написал Мацкевич на своей странице «Вконтакте».

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